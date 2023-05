F1 : Alonso annonce du lourd, Verstappen peut trembler

Baptiste Berkowicz

Légende vivante de la Formule 1, Fernando Alonso n'en a pas fini avec les circuits. Dans une forme impressionnante, le pilote de 41 ans reste très ambitieux pour les quelques années qui restent à sa carrière. Comme l'annonce l'Espagnol, il est en quête d'un troisième titre de champion du monde.

L'âge n'est qu'un nombre pour Fernando Alonso. Quelques années après sa première retraite, en 2018, l'Espagnol prouve qu'il est bel et bien de retour, et il ne compte pas jouer les derniers rôles. Dans un entretien au New York Times , le double champion du monde a dévoilé ses objectifs.

Une forme prometteuse

Fernando Alonso a d'abord évoqué son passé : « Lorsque j’ai pris ma retraite, j’étais dans une mauvaise situation, et je ne voulais pas de cela parce que mes performances, ma compétitivité, étaient toujours aussi élevées, mais les gens ne le voyaient pas », avant d'aborder son niveau actuel : « Maintenant, je montre que je suis toujours rapide, quel que soit mon âge, et cela fait partie de l’histoire de mon retour. J’étais confiant dans le projet et je sentais que c’était une belle aventure pour moi à la fin de ma carrière, de commencer avec une équipe qui a tant d’envie et de bonnes perspectives. Mais je pensais qu’il faudrait plus de temps pour atteindre un certain niveau, que peut-être en 2024 nous pourrions nous battre pour les podiums. Je ne m’attendais pas à ce que la voiture offre les performances que nous avons aujourd’hui. »

... Jusqu'à aller titiller Verstappen ?