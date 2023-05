F1 : Il annonce du lourd pour Leclerc, Verstappen va sombrer

Baptiste Berkowicz

Charles Leclerc est promis à un avenir radieux selon de nombreux spécialistes. Au sein de son écurie Ferrari, il gravit les échelons. Piero Ferrari a même fait le comparatif entre son pilote Monégasque et le double champion du monde en titre Max Verstappen. Il perçoit des similitudes entre les deux pilotes.

La comparaison peut paraitre osé lorsque Charles Leclerc et Max Verstappen sont cités dans la même phrase, notamment au vu du palmarès de chacun des pilotes. Mais dans des propos rapportés par NextGen-Auto , l'écurie italienne ose mettre les deux hommes au même niveau.

F1 : Surprise, Charles Leclerc fait une grande annonce sur Ferrari https://t.co/GvWMlbu9pR pic.twitter.com/hhRlN67475 — le10sport (@le10sport) May 20, 2023

Des qualités équivalentes

Piero Ferrari, fils d’Enzo et actuel vice-président de la marque au cheval cabré, admet que les titres mondiaux de Max Verstappen ne sont pas volés, tant le pilote de chez Red Bull est maître de son sujet depuis plusieurs saisons. « Il est incroyablement rapide. Il pilotait déjà en F1 alors qu’il n’avait même pas de permis de conduire en sa possession » a déclaré Ferrari . « J’étais là lorsqu’il a remporté sa première victoire à Barcelone. Il a ensuite commis des erreurs et eu des accidents. Mais il est jeune et a déjà beaucoup d’expérience. C’est un grand pilote qui est maintenant au sommet de sa carrière. »

L'expérience en moins