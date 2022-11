Formule 1 : Leclerc répond à l’appel du pied de Mercedes

Axel Cornic

Charles Leclerc, pilote numéro 1 de Ferrari, s’est exprimé au sujet de son avenir et a notamment répondu aux questions concernant un possible départ chez Mercedes, lorsque son contrat touchera à son terme. Là-bas, il pourrait devenir le digne héritier d’un Lewis Hamilton qui aura 38 ans en janvier prochain.

Non, ce n’est pas cette année que Charles Leclerc a remis Ferrari sur le toit du monde. Le pilote monégasque a connu une saison très mouvementée et n’a pas pu rivaliser avec un Max Verstappen intenable, qui a glané un deuxième titre de Champion du monde consécutif.

La nouvelle saison compliquée de Ferrari

Face à la stratégie pas toujours compréhensible de son écurie, Charles Leclerc a parfois peiné à cacher sa frustration. Exemple type lors du Grand Prix du Brésil, lorsque Ferrari a refusé de le laisser doubler Carlos Sainz, afin de conforte sa deuxième place au classement pilotes. « Non, mais on s’était dit ça avant la course, donc je ne m’attends pas à ça… mais c’est comme ça. Les conditions étaient particulières… Voilà » a lâché Leclerc, au micro de Canal + .

Mercedes drague Leclerc

Ces frictions sont-elles suffisantes pour imaginer une séparation entre Leclerc et Ferrari en 2024, lorsque le contrat qui le lie se terminera ? En tout cas, il y a une écurie qui pourrait lui offrir un nouveau défi, puisque Toto Wolff a laissé entendre qu’il serait plus qu’heureux d’accueillir Leclerc chez Mercedes lorsqu’il sera libre. Coïncidence, le contrat de Lewis Hamilton se termine en 2023 et même si ce dernier a récemment déclaré être en négociations pour une prolongation, un tel mariage fait forcément rêver.

« Ferrari a toujours été mon rêve, mais... »