F1 : Du jamais-vu pour Verstappen et Red Bull, Hamilton peut trembler

Benjamin Labrousse

Cette saison, Red Bull réalise un départ excellent. Victorieuse à 5 reprises en autant de courses disputées, l’écurie autrichienne ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Et alors que la concurrence semble distancée, beaucoup se demandent si un autre pilote que Max Verstappen ou Sergio Perez sera en capacité de remporter le moindre Grand Prix. Si Christian Horner estime que remporter les 23 manches du championnat du monde relève de l’impossible, retour sur les plus grands nombres de victoires sur une saison pour une écurie.

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le directeur de Red Bull Christian Horner a récemment évoqué la difficulté pour l’écurie autrichienne, de remporter l’intégralité des courses sur une saison. « Je pense que c’est une tâche extrêmement difficile. Je veux dire que vous avez 23 événements, des circuits urbains, il y aura des conditions météorologiques, il y aura de la fiabilité, de la stratégie, un élément de chance. Je pense donc que gagner 23 courses est inimaginable » .

Mercedes 2014 et 2015 : 16 victoires en 19 courses

Avant Red Bull, il y avait Mercedes. Pendant 8 ans, les Flèches d’Argent ont dominé le monde de la Formule 1 de 2014 à 2021. Durant cette période, un duo de pilotes s’est démarqué par leur complémentarité. En effet, en 2014 et 2015, Lewis Hamilton et Nico Rosberg n’ont laissé que très peu de place à la concurrence. En 2014, l’Allemand a remporté 5 courses finissant deuxième du championnat du monde, tandis que Lewis Hamilton remportait plutôt sereinement son 2ème titre avec 11 victoires. Seul Daniel Ricciardo (Red Bull), vainqueur à 3 reprises, aura réussi à apporter un peu de piment durant cette saison. Même son de cloche en 2015 avec 6 courses remportées pour Rosberg, 10 pour Hamilton, et 3 pour Sebastian Vettel (Ferrari).

Red Bull 2022 : 17 victoires en 22 courses

L’an passé, Red Bull a véritablement développé une hégémonie dans le monde de la Formule 1. Max Verstappen a remporté 15 des 22 manches du circuit, fixant ainsi un nouveau record du plus grand nombre de victoires sur une saison. Son coéquipier Sergio Perez s’est quant à lui imposé à deux reprises, tandis que Charles Leclerc et Carlos Sainz (Ferrari), ont remporté 4 courses, dont 3 pour le Monégasque. Par ailleurs, George Russell (Mercedes) a signé sa première victoire en carrière lors du Grand Prix de Sao Paulo.

Mercedes 2016 : 19 victoires en 21 courses