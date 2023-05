Pérez - Verstappen : Un coup historique est tenté, Red Bull les calme

Benjamin Labrousse

Alors que le Grand Prix d’Imola initialement prévu pour ce dimanche a finalement été annulé, Red Bull jubile en ce début de saison. Et pour cause, après seulement 5 manches disputées, l’écurie autrichienne réalise un sans-faute. 1er et 2ème du championnat du monde, Max Verstappen et Sergio Perez ne possèdent pas de concurrence, même si pour Christian Horner, remporter toutes les courses est quasi impossible.

Qui peut arrêter RedBull cette année ? Déjà ultra dominatrice l’an passé, l’écurie autrichienne semble prendre le même tournant cette saison, d’autant que contrairement aux années précédentes, personne ne semble être en mesure d’apporter une vraie résistance à Max Verstappen et Sergio Perez.

Gagner les 23 courses est « inimaginable » pour le directeur de RedBull

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le team principal de RedBull Christian Horner, est revenu sur la possibilité de remporter les 23 courses du circuit cette saison. « Je pense que c’est une tâche extrêmement difficile. Je veux dire que vous avez 23 événements, des circuits urbains, il y aura des conditions météorologiques, il y aura de la fiabilité, de la stratégie, un élément de chance. Je pense donc que gagner 23 courses est inimaginable. Je suis ici après cinq courses et nous avons gagné les cinq premières, ce qui est de loin le meilleur départ que nous ayons jamais eu pour une saison. Nous voulons simplement continuer sur cette lancée aussi longtemps que possible, prendre le temps à chaque course et ne pas penser à essayer de gagner 23 courses » .

RedBull cherche toujours à s’améliorer selon Christian Horner