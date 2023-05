F1 : Le geste fort de Ferrari

Arnaud De Kanel

Il y a bien plus important qu'un simple Grand Prix de Formule 1, le paddock l'a bien compris. Depuis l'annonce de l'annulation du Grand Prix d'Emilie-Romagne mercredi, pilotes et écuries multiplient les messages de soutien aux secouristes et aux sinistrés. D'ailleurs, Ferrari a fait un don de 1M€.

La Formule 1 se met exceptionnellement en pause ce week-end. Le Grand Prix d'Emilie-Romagne a en effet été annulé à cause des inondations qui frappent la région transalpine. Aucun signe de déception dans le paddock, la compassion a pris le dessus. Les pilotes et les écuries y sont allées de leurs messages, Ferrari et la F1 sont allées un peu plus loin avec une compensation financière.

Formula 1 will be making an immediate €1m donation to the Emilia-Romagna Region's Agency for Territorial Safety and Civil Protection to support the communities affected by the flooding in the region.To donate please follow this link >> https://t.co/tmhAWJcM4s pic.twitter.com/tQkZN6jz6Y — Formula 1 (@F1) May 19, 2023

La F1 au soutien de la région d'Emilie-Romagne

Stefano Domenicali, la patron de la F1, est lui-même originaire d'Emilie-Romagne. Il a annoncé que l'instance avait fait un don d'1M€ pour soutenir les sinistrés. « La situation des communautés de la région est terrible, mais je sais que la résilience et la passion des habitants de la région, comme de tant d'autres dans toute l'Italie, l'emporteront sur cette crise. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les soutenir en ces temps difficiles et c'est pourquoi nous faisons un don pour soutenir les efforts des secours sur le terrain », peut-on lire dans le communiqué de la F1. Ferrari a emboité le pas.

Ferrari y va de son don