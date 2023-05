F1 : Hamilton et Mercedes préparent du lourd, RedBull fait une grande annonce

Benjamin Labrousse

4ème au championnat du monde, Lewis Hamilton peine à revenir sur le podium. Mais à Miami, le septuple champion du monde a prouvé qu’il pouvait encore performer au haut niveau. Alors que des améliorations concernant la monoplace de Mercedes sont attendues en vue du Grand Prix d’Emilie-Romagne ce dimanche, Christian Horner, directeur de RedBull a souhaité apporter son analyse sur les Flèches d’Argent.

À désormais 37 ans, Lewis Hamilton continue de se battre dans l’optique de remporter un 8ème sacre de champion du monde record dans l’histoire de la Formule 1. Mais longtemps habitués à ne pas connaître la moindre concurrence sur le circuit, le Britannique et Mercedes doivent désormais faire face à l’hégémonie de RedBull lors de ces deux dernières saisons.

Le directeur de RedBull se félicite de ce début de saison incroyable

Alors que Mercedes a annoncé, tout comme Ferrari, vouloir apporter des améliorations pour le GP d’Imola ce dimanche, Christian Horner est revenu sur le début de saison formidable de RedBull. « Déjà, je pense que c’est un défi énorme de gagner chaque course. Il ne faut jamais sous-estimer cela. Vous avez 23 courses, des circuits urbains, la météo va probablement devenir un facteur à un moment donné, la fiabilité aussi, la stratégie, un élément de chance.Gagner 23 courses est inimaginable. Nous avons remporté les cinq premiers et c’est de loin le meilleur début de saison que nous ayons eu. Mais nous voulons continuer à prendre une course après l’autre » , se réjouit le directeur de l’écurie autrichienne, dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

« La concurrence va commencer à se faire sentir » concède Horner face aux améliorations de Mercedes