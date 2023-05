F1 : Verstappen lance un ultimatum, Red Bull annonce une catastrophe

Pierrick Levallet

En marge du Grand Prix d'Azerbaïdjan il y a quelques semaines, Max Verstappen se montrait très clair. Le Néerlandais laissait entendre qu'il pourrait prendre sa retraite si le calendrier de la F1 continuait de s'allonger. Red Bull craint d'ailleurs une catastrophe avec son pilote, surtout au vu de la position de la direction de la discipline ces dernières années.

« J’ai toujours dit que même s’il n’y avait plus de Sprints, si nous continuons à étendre le calendrier et que le week-end est si long, à un moment donné... on se demande si cela en vaut la peine. » Il y a quelques semaines, Max Verstappen lançait un énorme ultimatum à la F1. Le pilote de Red Bull laissait entendre qu’il pourrait bien mettre un terme à sa carrière si le calendrier continuait de s’allonger d’année en année. L'écurie autrichienne craint d’ailleurs une catastrophe vu la direction que la F1 est en train de prendre.

Red Bull charge la direction de la F1

« Mon calendrier idéal ? Environ 18 courses ? Mais le problème, c’est que Stefano arrive et qu’ils jouent le même tour chaque année : ’Oh, peut-être qu’on ne peut pas aller à Silverstone ou que Monza a l’air un peu bancal’, et ainsi de suite. Il dit alors ’nous ne pouvons pas perdre Monaco, nous ne pouvons pas perdre Monza, nous ne pouvons pas perdre Silverstone’. Et puis il dit : ’Et Las Vegas ?’ D’accord, nous irons à Las Vegas. Et Miami ? Oui, d’accord. Nous irons là-bas aussi’ » a confié Christian Horner dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«On arrive à un point où l’on se demande si l’on arrive à la saturation»