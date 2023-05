F1 : C’est annoncé, Hamilton doit quitter Mercedes

Arnaud De Kanel

Cela fait depuis le Grand Prix d'Arabie saoudite 2021 que Lewis Hamilton n'a plus remporté la moindre course. Le Britannique, comme les autres pilotes du paddock, ne peut que s'incliner face à Red Bull. Sa Mercedes a énormément de retard par rapport aux monoplaces autrichiennes et il ne remportera vraisemblablement pas son huitième titre cette saison. Pour Eddie Jordan, l'heure est venue pour Hamilton de se trouver un nouveau challenge.

Depuis que Red Bull a mis fin à l'hégémonie Mercedes, Lewis Hamilton court après sa 104ème victoire en carrière. Il faut remonter à presque un an et demi pour revoir le septuple champion du monde monter sur la première marche du podium, une éternité pour un pilote de sa trempe. Sa monoplace n'est tout simplement plus au niveau, alors pourquoi pas aller voir ailleurs ? C'est en tout cas ce que lui conseille de faire Eddie Jordan.

Saison galère pour Hamilton

Le temps passe et Lewis Hamilton ne gagne toujours pas. Quatrième du championnat du monde avant le GP de Monaco qui se tiendra, sauf catastrophe, ce dimanche, le Britannique a sans doute dit adieu à ses rêves de huitième sacre. Certains estiment que Mercedes n'est plus en capacité de lui offrir une monoplace performante pour jouer le titre. Eddie Jordan est aussi partisan d'un départ d'Hamilton de chez Mercedes.

«Lewis doit quitter Mercedes»