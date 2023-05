Transfert XXL pour Lewis Hamilton ? Le patron de la F1 prend position

Thibault Morlain

En fin de contrat chez Mercedes, Lewis Hamilton n'a toujours pas prolongé. De quoi ouvrir la porte à un départ à l'issue de la saison ? Les rumeurs vont en tout cas bon train à ce sujet et il a été dernièrement question d'une grosse offre de Ferrari pour s'offrir le septuple champion du monde. Direction donc la Scuderia pour Hamilton ? Patron de la Formule 1, Stefano Domenicali a livré son avis sur le sujet.

A la recherche d'un 8ème titre de champion du monde, Lewis Hamilton a du mal à réaliser son rêve compte tenu des performances de sa Mercedes. Et si la solution était finalement de rejoindre une autre écurie pour dépasser enfin Michael Schumacher ? Alors que Toto Wolff a répété que le Britannique allait prolonger chez Mercedes, d'autres rumeurs évoquent la possibilité d'un départ de Lewis Hamilton. Ça a été le cas ces dernières heures avec une énorme informations du Daily Mail . En effet, le média anglais a évoqué la possibilité que le Britannique s'engage chez Ferrari. Il faut dire que la Scuderia serait prête à mettre un gros chèque sur la table, il est question d'un salaire de 50M€ par saison pour Lewis Hamilton.

« J’aimerais qu’il reste dans le sport à 100%, à 1000% ! »

L'avenir de Lewis Hamilton fait donc énormément parler. Et même le patron de la Formule 1 a évoqué le cas du pilote Mercedes, rapporté par NextGen Auto . Quid donc de l'avis de Stefano Domenicali ? Pour lui, il n'y a qu'une seule chose qui compte à propos du Britannique : qu'il continue, peu importe son écurie. « J’aimerais qu’il reste dans le sport à 100%, à 1000% ! Je ne veux donner aucun conseil à Lewis car ce serait un manque de respect envers Toto et envers Lewis. Et Lewis a une expérience si profonde que je suis sûr qu’il n’a pas besoin de mon avis car il sait ce qu’il veut ».

« Il vit pour la F1 depuis qu’il est gamin »