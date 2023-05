F1 : Enorme préparation pour Hamilton, il révèle tout

Benjamin Labrousse

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton connaît un début de saison plutôt intéressant même si ce dernier reste encore loin du rythme des deux pilotes de chez RedBull (Max Verstappen, Sergio Perez). Désormais âgé de 38 ans, le Britannique de chez Mercedes sait qu’il doit faire attention à sa condition physique. Pour cela, Hamilton fait désormais très attention à son alimentation, et enchaîne les séances de renforcement musculaire.

Lors de la 3ème manche de cette édition 2023 du championnat du monde de Formule 1, Lewis Hamilton avait profité de la cohue en fin de course pour terminer 2ème du Grand Prix d’Australie. Mais malgré cette éclaircie entraperçue sur le circuit de Melbourne, le Britannique peine à accrocher régulièrement le podium. Pourtant, sur le plan physique, Lewis Hamilton ne s’est jamais senti aussi bien qu’à l’approche de la quarantaine…

Hamilton a dû travailler physiquement pour ne plus souffrir des rebonds de sa monoplace

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Lewis Hamilton est revenu sur sa préparation physique en vue des courses. « Beaucoup plus agréable. L’année dernière, nous avions une voiture qui rebondissait comme une folle. Mon dos, mon cou et mes plombages étaient en train de sortir... J’ai travaillé dessus et j’ai fait beaucoup de yoga et de pilates et beaucoup de récupération l’année dernière pour renforcer ces zones. Je me sens très bien, honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi bien » , affirme le pilote Mercedes. « J’imagine que cela est dû en partie au fait que, d’année en année, on comprend mieux les aliments et les régimes alimentaires. C’est pourquoi cela se voit sur ma peau ! Je nettoie ma peau avec des produits hydratants. Je bois quatre litres par jour, parce que je m’entraîne. Je mange beaucoup de légumes verts et de boissons protéinées » .

Hamilton ne travaille pas ses jambes avant une course