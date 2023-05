F1 : C'est annoncé, Verstappen va tout exploser

Baptiste Berkowicz

Double champion du monde en titre, Max Verstappen force le respect de ses pairs. La qualité de sa voiture n'y est pas pour rien mais le pilotage du Néerlandais reste hors norme. Selon Felipe Massa, l'alliage jeunesse et talent pourrait amener Max Verstappen à décrocher des records historiques en Formule 1.

La bataille pour le titre de champion du monde de Formule 1 est parfois tronquée par la différence de performance entre les voitures. Néanmoins, un pilote fait l'unanimité ou presque : Max Verstappen.

F1 : Nouvelle catastrophe pour Ferrari et Mercedes https://t.co/99G2NYfy8v pic.twitter.com/RuvwPfcrhi — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

« C'est un phénomène »

Felipe Massa, ancien pilote de Formule 1, a déclaré sa flamme au Néerlandais via des propos rapportés par NextGen-Auto : « Max prouve depuis un certain temps maintenant qu’il est un phénomène. Ce qu’il fait, en termes de victoires et de performances, peut être comparé aux meilleurs de la F1. J’ai déjà cité Senna, Schumacher ou Hamilton , et je crois vraiment qu’il est au même niveau. En plus il est très jeune et a de nombreuses années de course devant lui, donc il peut battre tous les records, dépasser Michael et Lewis, s’il est prêt à continuer longtemps en Formule 1 ». La question d'un triplé est quasi assurée pour Felipe Massa : « Je m’attends à ce qu’il remporte son troisième titre cette saison et qu’il en remporte bien d’autres. Si l’on parle de qualité, outre la perfection de son pilotage, le sang-froid que Verstappen parvient à maintenir dans les moments les plus importants est impressionnant ».

Red Bull toujours intraitable ?