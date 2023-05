F1 : Nouvelle catastrophe pour Ferrari et Mercedes

Arnaud De Kanel

Deux semaines après la victoire tranquille de Max Verstappen à Miami, le paddock devait poser ses valises en Italie, dans la région d'Emilie-Romagne à Imola. Ferrari et Mercedes avaient annoncé de nettes améliorations dans leur développement et misaient énormément sur ce Grand Prix qui a malheureusement été annulé.

De retour dans le calendrier depuis 2020, le GP d'Emilie-Romagne devait permettre à Ferrari de renouer avec la victoire car La Scuderia était de retour sur ses terres. Mais ce mercredi, la F1 a pris la lourde décision d'annuler la course, la faute à des pluies torrentielles qui s'abattent sur la région.

Catastrophe à Imola, le GP annulé !

Il n'y aura pas de Grand Prix ce week-end à Imola. La Formule 1 l'a annoncé ce mercredi midi dans un communiqué. « La communauté de la Formule 1 souhaite adresser ses pensées aux personnes et aux communautés touchées par les récents événements survenus dans la région d’Émilie-Romagne. Nous voulons également rendre hommage au travail des services d’urgence qui font tout ce qu’ils peuvent pour aider ceux qui sont dans le besoin. À la suite de discussions entre la Formule 1, le président de la FIA, les autorités compétentes, y compris les ministres concernés, le président de l’Automobile Club d’Italie, le président de la région d’Émilie-Romagne, le maire de la ville et le promoteur, la décision a été prise de ne pas organiser le week-end du Grand Prix à Imola. La décision a été prise parce qu’il n’est pas possible d’organiser l’événement en toute sécurité pour nos fans, les équipes et notre personnel, et c’est la chose juste et responsable à faire compte tenu de la situation à laquelle sont confrontées les villes de la région. Il ne serait pas juste d’exercer une pression supplémentaire sur les autorités locales et les services d’urgence en cette période difficile. » Un coup dur pour Mercedes et Ferrari qui avaient promis de grandes avancées dans leur développement.

Les plans de Ferrari et Mercedes tombent à l'eau

Les écuries ont bien entendu affiché leur soutien envers les sinistrés de cette catastrophe météorologique mais la déception est quand même présente dans les rangs de Ferrari et Mercedes. Frédéric Vasseur et Toto Wolff avaient tour à tour défini Imola comme le rendez-vous décisif du début de saison. Imola était le GP qui allait leur permettre d'accélérer leur développement et de voir les améliorations portées à leurs monoplaces. L'échéance est retardée et ça ne sera sans doute pas à Monaco que Ferrari et Mercedes pourront jouir de leurs progrès.