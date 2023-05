F1 : Fiasco chez Ferrari, il réclame un retour inattendu

Arnaud De Kanel

Ferrari a opéré de grands changements à l'intersaison. Malgré un début de saison 2022 réussi, le titre a filé entre les doigts de La Scuderia et les décideurs ont estimé que la faute revenait sur Mattia Binotto qui avait donc été évincé. Mais l'Italien peut compter sur le soutien de Damon Hill qui plaide pour son retour.

A l'image de Charles Leclerc, Ferrari vit un début de saison très compliqué. Pourtant, tout devait s'améliorer avec la nomination de Frédéric Vasseur qui avait remplacé Mattia Binotto à la tête de La Scuderia . Finalement, la situation de Ferrari s'est même empirée. Des voix se lèvent pour réclamer le départ du Français à l'image de Luigi Mazzola, un ancien ingénieur de l'écurie italienne. Plus étonnant, Damon Hill plaide en faveur d'un retour de Mattia Binotto.

F1 : Fiasco chez Ferrari, Leclerc va partir https://t.co/eKlmDhCipK pic.twitter.com/maAB93K75S — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

«A la place de Ferrari, je le rappellerais»

L'ancien pilote britannique regrette que Ferrari ait confié les clés du camion un peu trop tôt à Mattia Binotto, en 2019, alors qu'il manquait encore d'expérience. Un problème de timing qui a joué pour beaucoup dans son échec mais ça n'est pas pour autant que Damon Hill doute de ses capacités. « Je pense que ce n’était pas le bon rôle pour lui. C’est un technicien, il est très important pour l’équipe, ajoute le champion du monde 1996. Il a un énorme talent. A la place de Ferrari, je le rappellerais et je lui dirais mon feu vert pour gérer la partie technique. C’est un gars très brillant, mais pas sur le plan politique », a-t-il déclaré dans le podcast F1 Nation avant de poursuivre.

«Ce n’était pas la vocation première de Binotto»