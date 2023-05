F1 : Plombé par Hamilton, Verstappen vide son sac

Hugo Chirossel

Premier au classement des pilotes avec 14 points d’avance sur son coéquipier Sergio Pérez, Max Verstappen est en quête de son troisième titre de champion du monde. Double tenant du titre, le Néerlandais a dû patienter pour être sacré, la faute à la domination de Mercedes et de Lewis Hamilton, mais il y a toujours cru.

Vainqueur lors de sa première course avec Red Bull le 15 mai 2016 à Barcelone, Max Verstappen a dû patienter avant de pouvoir battre Lewis Hamilton. Ce dernier a dominé la Formule 1 pendant de nombreuses années chez Mercedes, en remportant six titres consécutifs entre 2014 et 2020, avant que le Néerlandais ne soit sacré pour la première fois à l’issue de la saison 2021. S’il a dû s’armer de patience, Max Verstappen n’a jamais désespéré de devenir enfin champion du monde à son tour.

« J'ai appris à être très patient au fil des années »

« J e n'ai pas eu de doutes, mais il a fallu être patient. J'ai appris à être très patient au fil des années, mais j'ai toujours cru au projet parce que j'ai vu les gens travailler et à quel point ils étaient motivés pour revenir au sommet. On ne peut pas forcer les choses en étant la troisième meilleure équipe à un moment donné et en disant que nous devons désormais gagner. C'est un processus, on met peut-être quelques personnes à des postes différents et on obtient un bon groupe », a déclaré Max Verstappen, dans des propos relayés par Motorsport.com .

« J'avais confiance en notre processus »