Révolution en F1, Verstappen pousse un énorme coup de gueule

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs années, les circuits urbains font peu à peu leur apparition dans le calendrier de la Formule 1. Outre l'historique Grand prix de Monaco, présent depuis le début de l'histoire de la F1 en 1950, certains tracés, comme Djeddah, Miami et Las Vegas ont fait leur apparition ces dernières années. Max Verstappen, double champion du monde en titre n'a jamais vraiment apprécié les circuits urbains et l'a (encore) fait savoir.

Déjà, au tout début de l'année, Max Verstappen, le pilote Red Bull était revenu sur l'expérience de piloter sur des circuits urbains et il n'avait pas eu la langue dans sa poche, comme à son habitude : « Avec ces nouvelles voitures, piloter sur un circuit urbain est devenu la pire expérience qui soit. Parce qu’elles sont trop lourdes, trop rigides. » Quasiment cinq mois plus tard, Max Verstappen a réitéré.

« Je préfère les circuits normaux »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Max Verstappen compare le circuit urbain de Miami à celui classique d'Austin : « Je préfère les circuits normaux, mais j’aime beaucoup venir en Amérique. Je trouve qu’un circuit normal, comme celui d’Austin par exemple, est un peu plus difficile. Cependant, la ville elle-même, Miami, est très amusante. »

« Je veux revoir le Mugello au calendrier »