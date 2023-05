F1 - Verstappen : Une guerre va éclater chez Red Bull

Arnaud De Kanel

La superpuissance des monoplaces Red Bull profite à Max Verstappen et Sergio Perez. Les deux pilotes sont en tête du championnat et l'écurie autrichienne accepte qu'ils se battent en course, tant que cela reste correct. Malgré tout, Christian Horner est lucide et il sait qu'un conflit peut éclater à tout moment.

Red Bull n'a rien laissé aux autres en ce début de saison. Les cinq premiers Grand Prix de la saison ont été remportés par l'écurie autrichienne qui place ses deux pilotes, Max Verstappen et Sergio Perez, en tête du championnat du monde. A l'inverse des deux dernières saison, Perez n'est pas cantonné à un rôle d'équipier car Red Bull lui laisse le droit d'attaquer Verstappen. Christian Horner veut que le bataille entre les deux continue tant qu'elle reste dans les règles de l'art. Le Britannique n'est pas dupe et il se doute que des tensions peuvent apparaitre assez rapidement.

«Ils ne conduisent pas seulement pour eux-mêmes»

« Vous avez deux pilotes et ils sont sous contrat avec l’équipe. Et, bien sûr, nous avons deux championnats : le championnat des constructeurs qui signifie tout pour l’équipe, et le championnat des pilotes qui signifie tout pour le pilote, et parfois ils sont en conflit l’un avec l’autre. Je pense que la chose la plus importante, à travers toute la diversité des pilotes que nous avons eu au fil des années que j’ai vues, est juste d’être franc et d’essayer de traiter les choses de manière ouverte, au-dessus de la table et d’avoir les conversations difficiles à l’avance sur ce qui est attendu, et rappeler qu’ils ne conduisent pas seulement pour eux-mêmes », a confié le patron de l'écurie Red Bull dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Christian Horner martèle qu'aucune hiérarchie n'a été établie.

«Vous vous retrouvez parfois avec des conflits entre vos pilotes»