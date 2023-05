F1 : Elon Musk débarque chez Red Bull, il hallucine

Arnaud De Kanel

Comme de nombreuses personnalités, Elon Musk était présent au Grand Prix de Miami. Le nouveau propriétaire de Twitter en avait profité pour visiter le garage Red Bull. Christian Horner a raconté cette rencontre spéciale et il a avoué que Musk avait été très impressionné et qu'il pourrait même investir dans quelques années.

A défaut d'avoir vu du spectacle en piste, le Grand Prix de Miami a été le théâtre d'un défilé incessant de stars dont Elon Musk faisait partie. En grand passionné d'innovation et d'ingénierie qu'il est, le fondateur de Tesla a rendu visite à l'écurie de Max Verstappen. Et Christian Horner, le patron de Red Bull, a pu discuter avec lui, notamment sur différents aspects techniques. Selon le Britannique, il n'est pas impossible de voir l'homme d'affaires apporter son savoir-faire en F1 dans les saisons à venir.

«Je pense qu’il a été très impressionné par la technologie»

D'un ton légèrement taquin mais surtout respectueux, Christian Horner est revenu sur la visite d'Elon Musk dans le garage Red Bull. « C’était génial de le voir sur une course de Formule 1 et adopter à nouveau le moteur thermique ! Je pense qu’il a été très impressionné par la technologie, de toute évidence c’est un gars incroyablement brillant, il voulait tout savoir sur la batterie et ainsi de suite, ainsi que sur sa puissance et la puissance totale de la voiture. Ensuite, il nous a jeté un défi : il veut nous faire courir avec l’un de ses véhicules électriques, mais il s’est ensuite rendu compte qu’il ne pouvait faire que la moitié de la course... », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

¡VISITA ESPECIAL! 😲#ElonMusk visitó a #RedBull en el #GranPremiodeMiami y se tomó la roto con #ChecoPérez#formula1 #f1 #miami #automovilismo pic.twitter.com/A4mPi3Puyd — Futadictos (@futadictosmx) May 6, 2023

«Pourquoi pas une batterie made by Tesla un jour en F1 ?»