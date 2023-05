Transfert historique chez Ferrari, Lewis Hamilton balance tout

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Lewis Hamilton connaît une deuxième saison de suite compliquée chez Mercedes, la presse anglaise a révélé que Ferrari voudrait attirer le septuple champion du monde dans ses rangs en fin d’année, lorsque son bail avec Mercedes sera arrivé à expiration. Néanmoins, le Britannique sera difficile à convaincre.

Quelques semaines après les rumeurs envoyant Charles Leclerc chez Mercedes, c’est au tour de Lewis Hamilton de faire l’objet de spéculations sur son avenir, le septuple champion du monde étant de son côté évoqué du côté de Ferrari. D’après les informations du Daily Mail, la Scuderia pourrait proposer 46M€ au Britannique, actuellement dans sa dernière année de contrat avec son écurie, pour le convaincre de partir en quête d’un huitième titre au volant d’une monoplace rouge. Un transfert qui serait alors historique en Formule 1. La réponse de Lewis Hamilton n’a pas tardé, celui-ci annonçant être « heureux chez Mercedes ».

Lewis Hamilton pense à prolonger

« Nous n’avons pas encore signé de nouveau contrat, mais nous y travaillons , a indiqué le Britannique, relayé par Nextgen-Auto. Je suis chez Mercedes depuis 2013 et nous nous sommes tout de suite entendus. C’est une famille, Toto ne m’a jamais dit que je devais changer de telle ou telle manière. Il m’a toujours accepté pour qui je suis. Je tiens à cela. »



F1 : Un énorme transfert se prépare pour Hamilton, Mercedes n’en revient pas https://t.co/z0SugapdsX pic.twitter.com/CKSebOCJNb — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

Mercedes ne veut pas en entendre parler