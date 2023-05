F1 : Hamilton, Mercedes... Leclerc sort du silence sur les rumeurs

Jean de Teyssière

C'est sans doute l'un des transferts qui agite le plus la planète Formule 1 : Charles Leclerc pourrait quitter Ferrari pour aller chez Mercedes. Et il se pourrait que Lewis Hamilton fasse le chemin inverse. Devant cette folle rumeur, le principal concerné, Charles Leclerc a tenu à apporter sa vérité, avec une once de langue de bois.

Charles Leclerc sera à domicile ce week-end lors du Grand Prix de Monaco. Le pilote monégasque pilotera sur le Rocher au volant d'une Ferrari. En sera-t-il de même l'année prochaine ? Plusieurs rumeurs font en effet état d'un possible transfert de Charles Leclerc. Ce dernier avait déjà bien alimenté les rumeurs il y a quelques semaines en affirmant : « Si nous sommes tous les deux, Ferrari et moi, heureux de continuer ensemble, cela arrivera. Mais il est trop tôt pour en parler. »

« Je ne vais pas commenter ces rumeurs »

Dans le quotidien monégasque La Gazette de Monaco , Charles Leclerc est revenu sur les rumeurs dont il est l'objet depuis maintenant plusieurs semaines : « Je ne vais pas les commenter, mais c’est vrai que c’est une nouveauté dans ma carrière. Jusqu’ici, je n’avais pas été sujet à des rumeurs. Je suis arrivé en F1 chez Alfa Romeo sans qu’il n’y ait de bruit ou de signe avant-coureur, ensuite à la surprise générale j’ai été annoncé chez Ferrari… »

F1 : Leclerc veut briser la malédiction https://t.co/duVjLuSC3z pic.twitter.com/VqfP9SrZg8 — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

« J'ai toujours rêver de piloter pour Ferrari »