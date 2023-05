F1 : L'incroyable annonce de Red Bull sur Leclerc, Verstappen va enrager

Jean de Teyssière

Avec l'annulation du Grand Prix d'Émilie-Romagne le week-end dernier pour cause de graves intempéries, les pilotes de Formule 1 ont eu une semaine de plus pour préparer l'une des courses les plus mythiques de l'histoire du sport automobile : le Grand Prix de Monaco. Red Bull, qui a remporté les cinq premières courses peut-il faire la passe de six ? Dans le camp autrichien, on opterait plutôt pour le non, penchant plutôt pour Fernando Alonso et même Charles Leclerc...

Il a fallu attendre 2021 pour que Max Verstappen remporte son premier Grand Prix de Monaco. La saison dernière, c'est son coéquipier, Sergio Pérez qui s'était imposé en Principauté. Le calcul est simple : les deux derniers Grands Prix qui se sont disputés sur le Rocher ont été gagnés par Red Bull. De quoi mettre en confiance l'équipe autrichienne, au moment d'aborder la tournée européenne ? Pas tellement.

« Nous ne pouvons pas jouer sur nos atouts à Monaco »

Helmut Marko, dirigeant de Red Bull et responsable de la filière des jeunes pilotes, a donné son avis sur le Grand Prix de Monaco, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Nous ne pouvons pas jouer sur nos atouts en course à Monaco. Celui qui conduit devant donne le rythme. L’usure des pneus ne sera pas décisive. Il n’y a pas de lignes droites où notre avantage en termes de vitesse entre en jeu. »

« Leclerc peut signer la pole à Monaco »