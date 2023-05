Coup de tonnerre en F1, Verstappen valide totalement

Pierrick Levallet

Après le Grand Prix de Miami, la F1 devait se rendre à Imola. Mais finalement, la course a été annulée à cause du déluge qui s'est abattu sur l'Émilie-Romagne. En marge du Grand Prix de Monaco, Max Verstappen a totalement validé cette décision de ne pas aller courir à Imola.

Initialement, la F1 devait se rendre en Italie après le Grand Prix de Miami pour disputer le GP d’Imola. Mais finalement, la course a été annulée à cause des intempéries. « A la suite de discussions entre la Formule 1, le président de la FIA, les autorités compétentes, y compris les ministres concernés, le président de l’Automobile Club d’Italie, le président de la région d’Émilie-Romagne, le maire de la ville et le promoteur, la décision a été prise de ne pas organiser le week-end du Grand Prix à Imola. La décision a été prise parce qu’il n’est pas possible d’organiser l’événement en toute sécurité pour nos fans, les équipes et notre personnel, et c’est la chose juste et responsable à faire compte tenu de la situation à laquelle sont confrontées les villes de la région. Il ne serait pas juste d’exercer une pression supplémentaire sur les autorités locales et les services d’urgence en cette période difficile » pouvait-on notamment lire dans un communiqué publié par la F1.

«Ne pas courir à Imola était la bonne décision»

La sécurité des pilotes a primé sur l’organisation de la course. Et Max Verstappen a totalement validé cette décision. « Je suis ravi de reprendre la course cette semaine. Ne pas courir à Imola était la bonne décision et je sais que cela n’a pas été pris à la légère, mais certaines choses sont évidemment plus importantes que la course et c’était l’une de ces occasions où il n’y avait pas d’autre décision à prendre » a expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«À Monaco, les dépassements sont presque impossibles»