La fin annoncée pour Lewis Hamilton, il balance une bombe à Mercedes

Les rumeurs sont relancées pour l’avenir de Lewis Hamilton, la presse anglaise annonçant un intérêt de Ferrari pour le septuple champion du monde, qui pourrait recevoir une offre XXL de la part de la Scuderia. Néanmoins, le Britannique aurait l’intention de rester jusqu’à sa retraite chez Mercedes, ayant même en tête sa reconversion comme il l'aurait fait savoir au cours d'un événement interne.

L’avenir de Lewis Hamilton refait parler. Alors que son bail arrive à expiration, Ferrari se verrait bien accueillir le septuple champion du monde de Formule 1 à en croire la presse anglaise. The Daily Mail a en effet révélé que la Scuderia envisageait d’offrir 46M€ au Britannique pour le convaincre de venir, et ainsi partir en quête d’un huitième titre au volant d’une monoplace rouge. Néanmoins, Lewis Hamilton semble avoir les idées claires pour la fin de sa carrière.

Hamilton compte rester

A 38 ans, Lewis Hamilton ne compte pas bouger. D’après les informations divulguées par le site F1-Insider , le Britannique a fait savoir au PDG de la marque allemande Ola Källenius et à plusieurs dizaines de salariés présents à un événement interne organisé au musée Mercedes de Stuttgart qu’il prévoyait d'apposer sa signature sur un nouveau bail.

Une reconversion après la retraite ?