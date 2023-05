Fernando Alonso part au clash, son avenir est scellé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À partir de la saison 2026, Aston Martin va collaborer avec Honda, qui fait ainsi son retour en Formule 1. Un constructeur bien connu de Fernando Alonso, qui n’avait pas hésité à se lâcher envers le motoriste nippon lors de son passage chez McLaren. Néanmoins, Honda semble avoir tourné la page.

C’est désormais officiel, Honda va faire son retour en Formule 1 et sera le motoriste d’Aston Martin à partir de la saison 2026. « Le partenariat avec Honda est la dernière pièce du puzzle pour faire d’Aston Martin F1 une écurie de pointe, capable de remporter des titres mondiaux , s’est réjoui Lawrence Stroll, le CEO d’Aston Martin. Avec notre nouvelle usine, nous donnons à l’équipe tous les outils pour gagner en F1. » Une entente qui pourrait également marquer les retrouvailles entre Fernando Alonso et Honda.

F1 : Il prédit du très lourd pour Alonso, Verstappen va halluciner https://t.co/6fdZMMr1yZ pic.twitter.com/QQxEJBjPOB — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

Des relations compliquées avec Alonso

Et cela fait déjà parler. L’Espagnol n’avait en effet pas mâché ses moments au moment d’évoquer le motoriste japonais du temps de son passage chez McLaren entre 2015 et 2017. Fernando Alonso s’était notamment lâché lors d’une communication radio pendant le Grand Prix du Japon 2015, en évoquant le « GP2 engine » (un moteur de GP2) de sa monoplace dépassée par la Toro Rosso d’un certain Max Verstappen. La relation entre les deux avait ainsi été difficile, mais Honda semble avoir tourné la page, assurant être prêt à collaborer à nouveau avec Fernando Alonso.

Honda fait la paix