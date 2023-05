F1 : Il craint le pire pour l’avenir de Leclerc chez Ferrari

Arnaud De Kanel

L'avenir de Charles Leclerc suscite toujours autant de questions. Le Monégasque préfère se focaliser sur sa saison et refuse de parler de sa situation contractuelle, assurant que tout va bien pour lui. Luigi Mazzola, ancien ingénieur de Ferrari et à l'origine des plus gros succès de La Scuderia, se montre quant à lui très pessimiste pour l'avenir de Leclerc au sein de l'écurie italienne.

Charles Leclerc connait un début de saison très compliqué. Le Monégasque, vice-champion du monde l'an passé, est déjà largué par Max Verstappen et ce, malgré plusieurs changements intervenus chez Ferrari. Au poste de directeur d'écurie, les dirigeants de La Scuderia avaient décidé à l'intersaison de se séparer de Mattia Binotto pour nommer Frédéric Vasseur. Mais pour l'instant, ce changement n'est pas payant. Luigi Mazzola pense que cela pourrait causer du tort à Ferrari dans l'optique de prolonger Charles Leclerc. Il estime que Vasseur n'est peut-être pas l'homme de la situation et que le Monégasque pourrait tout simplement devenir le nouveau Jean Alesi, à savoir un pilote pétri de talent dans une écurie mythique mais qui n'est pas arrivé au meilleur moment.

«Il ne serait pas mal de donner à Leclerc un directeur technique à la hauteur de son talent»

« Je suis désolé, mais je pense que Vasseur a la mauvaise approche en ce qui concerne les problèmes chez Ferrari. Et je dis cela en toute connaissance de cause. Maranello manque d’un bon directeur technique depuis des années. Trop d’années. Laissons du temps à Vasseur, mais je ne suis pas sûr qu’il puisse rivaliser avec Jean Todt. Il partage le passeport français de son illustre prédécesseur - on verra pour la suite. Mais Todt avait déjà tout gagné chez Peugeot avant d’aller à Maranello. Qu’est-ce que Vasseur a gagné dans sa carrière ? Peut-être qu’il ne serait pas mal de donner à Leclerc un directeur technique à la hauteur de son talent », a-t-il indiqué dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

«Je crains que Leclerc ne renouvelle pas son contrat»