F1 : Un énorme transfert se prépare pour Hamilton, Mercedes n’en revient pas

Benjamin Labrousse

Désormais âgé de 38 ans, Lewis Hamilton semble bien loin de son hégémonie en Formule 1. Le pilote britannique se plaint régulièrement de sa monoplace, et peine désormais à aller accrocher une 104ème victoire en carrière. Et si des rumeurs récentes envoyaient « King Lewis » du côté de Ferrari, le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a tenu à remettre de l’ordre dans cette affaire.

Ce lundi, la presse anglaise balançait une véritable bombe sur la Formule 1. En effet, selon les informations du Daily Mail , Ferrari s’apprêterait à proposer un contrat astronomique à Lewis Hamilton. Le pilote phare de Mercedes fait régulièrement l’objet de rumeurs de transfert, ces dernières étant la plupart du temps orientées vers la Scuderia . Et si le Britannique pourrait empocher 46M€ chez Ferrari, la Gazzetta Dello Sport évoquait également il y a quelques semaines, un possible échange entre les deux écuries, concernant Lewis Hamilton et Charles Leclerc…

Transfert XXL pour Lewis Hamilton ? Le patron de la F1 prend position https://t.co/Jq7ptNii2q pic.twitter.com/I8Rc237om6 — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

« Rien de tout cela n’est vrai » affirme Toto Wolff à propos d’un transfert de Lewis Hamilton vers Ferrari

Mais forcément, ces informations de la presse anglaise ont agacé le sulfureux Toto Wolff. Le directeur des Flèches d’Argent a tenu à calmer le jeu rapidement. « Ces rumeurs reviennent tous les deux ans lorsque nous devons signer un nouveau contrat. Mais rien de tout cela n’est vrai. Nous discutons normalement et n’avons aucune contrainte de temps. Je suis fermement convaincu que nous y arriverons (à trouver un accord), il n’y a pas une once de doute pour moi » , affirme ce dernier dans des propos rapportés par F1Only .

Hamilton va finir sa carrière chez Mercedes selon Toto Wolff