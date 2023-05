F1 : Lewis Hamilton chez Ferrari, le fiasco est inévitable

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, les rumeurs les plus folles circulent au sujet d'une potentielle arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Une nouvelle qui ferait évidemment l'effet d'une bombe dans le paddock. Néanmoins, malgré le statut du pilote Britannique, rien ne dit que cette association pourrait fonctionner. Et pour cause, les derniers champions du monde qui ont rejoint la Scuderia ont tous été en difficulté.

Et si la silly season devenait encore plus folle ? Cela pourrait bien être le cas cet été, et Lewis Hamilton pourrait être impliqué. En effet, le septuple champion du monde, peut-être lassé de la direction que prend Mercedes depuis la saison dernière, pourrait décider de partir, dix ans après son arrivée. Et pour l'accueillir, Ferrari mettrait déjà tout en place pour accueillir le Britannique pour remplacer Charles Leclerc, qui peine à justifier son statut de pilote numéro 1. Néanmoins, bien que sur le papier une association entre l'un des plus grands pilotes de l'histoire et l'écurie la plus mythique de la F1 soit alléchante, dans les faits, Lewis Hamilton pourrait déchanter au sein de la Scuderia . Et pour cause, plusieurs champions du monde se sont cassés les dents dans l'écurie italienne. Les années Schumacher semblent bien lointaines.

2010-2014 : Alonso, le pari raté

Ainsi. en 2010, afin de remplacer Kimi Räikkönen, Ferrari mise sur Fernando Alonso. Sur le papier, cela ressemble au choix idéal. L'Espagnol, double champion du monde (2005 et 2006) est en perdition chez Renault depuis 2008 après une saison 2007 très agitée chez McLaren avec Lewis Hamilton. Et dès sa première saison, Alonso démontre qu'il n'a rien perdu de son talent et de sa détermination. En course pour le titre en 2010, le natif d'Oviedo va toutefois subir une erreur de stratégie lors du dernier Grand Prix qui offrira le titre à Sebastian Vettel. Plus en retrait en 2011, Fernando Alonso joue à nouveau le titre en 2012. Toujours mathématiquement dans le coup en arrivant au Brésil pour la dernière manche du championnat du monde, l'Espagnol ne pourra pas empêcher Sebastian Vettel de décrocher un troisième sacre. En 2013, l'ancien pilote Renault sera une nouvelle fois vice-champion du monde mais n'aura jamais été en mesure de rivaliser avec la Red Bull du champion du monde qui remporte un quatrième titre. Enfin, la cinquième saison d'Alonso chez Ferrari sera également la dernière, mais surtout la pire avec aucune victoire et une résignation face au début de l'hégémonie de Mercedes. L'Espagnole filera chez McLaren en 2015.

2015-2020 : Vettel, de l'espoir au chaos

Pour remplacer Fernando Alonso et éviter de subir l'hégémonie Mercedes comme celle de Red Bull, Ferrari mise sur son bourreau pendant quatre ans, à savoir Sebastian Vettel. Quadruple Champion du monde, l'Allemand aura la lourde tâche de tenter d'offrir à la Scuderia son premier titre pilote depuis 2007. Mais comme Fernando Alonso, Sebastian Vettel va échouer. Après deux premières saisons durant lesquelles il ne pourra rien faire pour rivaliser avec Mercedes, Vettel mettra pour la première fois la pression à Lewis Hamilton en 2017. Mais c'est bien en 2018 que l'Allemand fera véritablement trembler... jusqu'à son Grand Prix national. Idéalement placé dans la course au titre, Sebastian Vettel est même leader à Hockenheim, une course qui peut tout changer dans la saison. Mais le quadruple Champion du monde va faire une erreur fatale et laisser Lewis Hamilton filer vers la victoire. Une erreur que Vettel ne digèrera jamais réellement. La fin de saison tourne largement en faveur de la Mercedes d'Hamilton. Les deux dernières saisons de l'Allemand seront encore pires. En 2019, il ne s'imposera qu'une fois et terminera même derrière son nouveau coéquipier Charles Leclerc, avant la descente aux enfers en 2020 qui signera la fin de son aventure chez Ferrari

2014-2018 : Räikkönen, un retour dans l'ombre