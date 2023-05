F1 : Leclerc prévient Red Bull, Verstappen peut trembler

Jean de Teyssière

Depuis 2018 et sa première année en tant que pilote de Formule 1, Charles Leclerc n'a jamais remporté le Grand Prix de Monaco. En tant que Monégasque, cette statistique est logiquement dans un coin de sa tête. Face à la domination écrasante des Red Bull cette saison (5 victoires en autant de Grands Prix), Charles Leclerc espère pouvoir leur jouer un mauvais tour. En tout cas il y croit. Max Verstappen est prévenu.

La pole position est très importante dans un circuit comme celui de Monaco. Lors des deux dernières éditions, Charles Leclerc, le pilote Ferrari avait signé la pole. Ce qui n'avait pas empêché Max Verstappen de remporter la course en 2021 et Sergio Pérez en 2022. Jamais deux sans trois pour le pilote Ferrari ?

« Je veux gagner ! »

Dans un entretien accordé à L'Équipe , Charles Leclerc, le pilote Ferrari, évoque le Grand Prix de Monaco à venir : « Ce n'est pas une question de Monaco ou d'être monégasque. Moi, j'essaie toujours d'aller chercher la victoire. Surtout cette année qui est compliquée en termes de résultats (Leclerc occupe la 7e place au classement des pilotes). L'avantage, c'est qu'ici avec une bonne qualif, tout est possible. Donc la qualif' sera essentielle. Et on va aussi regarder comment lors des essais libres (vendredi), on se situe au niveau de la performance en comparaison des Red Bull. Cette saison, on sait qu'elles sont beaucoup plus fortes le dimanche mais le samedi, on arrive à parfois être devant. Si le podium est le mieux qu'on puisse espérer, alors je saurai m'en contenter. Mais, là, je veux gagner ! »

« Ce sera moins dur de résister à Red Bull à Monaco »