F1 : Un retour est réclamé chez Ferrari, Leclerc ne va pas aimer

Arnaud De Kanel

A l'intersaison, Ferrari avait entamé sa révolution en évinçant Mattia Binotto pour nommer Frédéric Vasseur à le tête de l'écurie. Un joli cadeau fait à Charles Leclerc qui connait le Français depuis longtemps. Mais le début de saison délicat de La Scuderia pourrait coûter la tête de Vasseur. Pour le remplacer, Damon Hill réclame le retour de... Binotto !

Il y a du grabuge à Maranello ! La presse italienne a récemment fait écho de tensions entre Frédéric Vasseur et l'état major de Ferrari. Les relations entres les deux parties seraient très froides et il ne serait pas impossible que le Français soit remercié en fin de saison. Ses débuts sont très critiqués, par Luigi Mazzola notamment, mais aussi par Damon Hill. L'ancien champion du monde n'est pas contre l'idée d'un retour de Mattia Binotto à la tête de Ferrari. Un projet qui ne devrait pas plaire à Charles Leclerc.

F1 : Leclerc veut briser la malédiction https://t.co/duVjLuSC3z pic.twitter.com/VqfP9SrZg8 — le10sport (@le10sport) May 24, 2023

«A la place de Ferrari, je le rappellerais»

Dans le podcast F1 Nation , Damon Hill a vanté les qualités de Mattia Binotto qui selon lui, n'est pas arrivé au bon moment chez Ferrari. « Je pense que ce n’était pas le bon rôle pour lui. C’est un technicien, il est très important pour l’équipe. Il a un énorme talent. A la place de Ferrari, je le rappellerais et je lui dirais mon feu vert pour gérer la partie technique. C’est un gars très brillant, mais pas sur le plan politique », a déclaré le Britannique, avant de poursuivre.

«J’ai été surpris que Ferrari n’ait pas fait une direction bicéphale»