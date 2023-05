F1 : Le rêve fou d’Alonso

Arnaud De Kanel

De retour en haut de l'affiche alors que plus personne ne l'attendait, Fernando Alonso est la sensation de ce début de saison. Le double champion du monde renait de ses cendres avec Aston Martin, une écurie qui selon lui, pourrait remporter le titre dans quelques années. Et il se pourrait bien qu'Alonso soit encore au volant d'ici là...

Parti d'Alpine pour remplacer Sebastian Vettel chez Aston Martin, Fernando Alonso réalise un début de saison époustouflant. L'Espagnol de 41 ans est plus épanoui que jamais dans l'écurie britannique. Aston Martin a un très gros projet qui pourrait lui permettre de conquérir le titre d'ici quelques années comme le souligne Alonso. D'ailleurs, l'Espagnol se verrait bien continuer au moins 3 saisons de plus. L'hypothèse de glaner un troisième titre de champion du monde n'est donc pas à exclure pour le Taureau des Asturies .

«Pourquoi pas 3 ou 4 ans en plus...»

Dans des propos relayés par Nextgen-Auto , Fernando Alonso s'est expliqué. « Le titre ? C’est bien possible mais, vous savez, j’arrive tout de même plutôt sur la fin de ma carrière. Comme je l’ai dit, je me vois quelques années de plus en F1 car je me sens motivé et, surtout, en forme pour ça. La durée, je ne la connais pas, mais si tout va bien, pourquoi pas 3 ou 4 ans en plus. Est-ce que ce sera suffisant pour être en lice pour le titre ? Je ne sais pas. Les deux ans hors de la F1 m’ont vraiment fait du bien, m’ont permis de me concentrer à 100% à nouveau sur cette catégorie très exigeante. Mais cela ne durera pas parce que je sais que j’ai plutôt 4 ans devant moi que 10 ! », a déclaré l'homme aux 102 podiums en carrière. Fernando Alonso a une idée bien précise pour son avenir.

🚨C'est l'info F1 de la journée. Aston Martin et Honda ont annoncé une collaboration à partir de 2026. Une nouvelle qui a du rappeler des souvenirs à Fernando Alonso.L'occasion de revenir sur @le10sport sur les plus grands moments d'Alonso avec McLaren-Honda #GP2Engine… pic.twitter.com/VaiJy8kVQD — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) May 24, 2023

«Je peux garder des liens avec la F1»