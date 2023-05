F1 : Le coup de sang de Verstappen

Arnaud De Kanel

La dernière édition du Grand Prix de Monaco s'était soldée par la victoire de Sergio Perez. Pourtant, le Mexicain s'était crashé la veille à l'entrée du tunnel et il faut dire que cet accident avait eu des répercussions sur la suite de sa saison. Max Verstappen en avait voulu à son coéquipier. Explications.

La Formule 1 est de retour à Monaco ce week-end. Dans les rues de la Principauté, il est presque impossible de doubler. Plus un pilote termine haut en qualifications, plus il a de chances de faire un gros résultat. L'an passé, la Q3 avait été marquée par le gros crash de Sergio Perez. Le drapeau rouge avait été brandi, mettant ainsi fin à la séance et aux derniers espoirs de pole de Max Verstappen.

Perez, un crash volontaire ?

Aussi talentueux qu'ils soient, les pilotes de F1 ne sont pas à l'abri de partir à la faute. A Monaco, la séance de qualifications est plus important que sur n'importe quel autre circuit tant le dépassement y est quasiment impossible. La saison passée, Charles Leclerc avait réalisé le meilleur temps devant son coéquipier Carlos Sainz tandis que les Red Bull étaient un peu moins en rythme. Sergio Perez était bien conscient qu'il ne pouvait pas améliorer son temps, le 3ème meilleur de la journée. Il avait tenté le tout pour le tout lors de sa dernière tentative mais il avait fini dans le rail de sécurité à l'entrée du tunnel alors que Max Verstappen allait tenter d'améliorer sa marque. Avec du recul, le Néerlandais avait estimé que cet accident était tout simplement volontaire car avec un drapeau rouge, il n'avait plus de possibilités de faire mieux que son coéquipier. Il l'avait bien fait comprendre au Grand Prix du Brésil quelques mois plus tard.

Así fue el choche que Checo Pérez en la clasificación del GP de Mónaco 2022 que despertó la polémica con Max Verstappenpic.twitter.com/aVnFwX2P1C — Minuto Deportes (@DeportesMinuto) May 22, 2023

La vengeance de Verstappen