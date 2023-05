F1 - GP de Monaco : Pas de «miracle» pour Mercedes, Hamilton va enrager

Jean de Teyssière

Ce week-end aura lieu le Grand Prix de Monaco, premier Grand Prix après celui d'Azerbaïdjan qui avait vu Sergio Pérez s'imposer devant son coéquipier, Max Verstappen. Du côté de Mercedes, Lewis Hamilton avait terminé 6ème et George Russell 8ème. Lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne, Mercedes devait y apporter les premières modifications mais son annulation pour cause de graves intempéries a reporté ces modifications à ce week-end en Principauté. Si l'écurie espère qu'elles porteront leurs fruits, Toto Wolff, le directeur de l'écurie, ne croit pas en un miracle.

Lewis Hamilton ne pourra sans doute pas remporter son quatrième Grand Prix de Monaco dimanche prochain. Face au retard de Mercedes, dépassé pour le moment par Fernando Alonso et Aston Martin, le pilote britannique ne devra pas trop compter sur cette course pour jouer les premiers rôles.

« Ne pas tirer trop de conclusions de cet évènement »

Dans des propos rapportés par F1only.fr , Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes estime que : « Le calendrier révisé [après l’annulation du GP d’Emilie-Romagne] signifie que Monaco est désormais le point de départ de l’étape européenne de la saison. C’est un événement unique, mais il fournira toujours l’occasion d’en savoir plus sur les mises à jour de la W14 – mais nous devons également faire attention à ne pas tirer trop de conclusions de cet événement. »

« Ce ne sera pas une solution miracle »