F1 - GP de Monaco : Perez va faire trembler Verstappen

Arnaud De Kanel

Une semaine après l'annulation du Grand Prix d'Emilie-Romagne suite aux intempéries qui frappaient la région, la Formule 1 sera bien de retour ce week-end pour l'une des courses les plus attendues de l'année, le GP de Monaco. Et comme à son habitude sur les tracés urbains, Sergio Perez aura des arguments pour défier Max Verstappen.

La 80ème édition du Grand Prix de Monaco se tiendra ce dimanche dans les rues de la principauté. Comme depuis le début de la saison, Sergio Perez et Max Verstappen font office de favoris à la victoire. Le Mexicain part même avec un sacré avantage sur son coéquipier, lui a fait des circuits urbains sa spécialité.

F1 - GP de Monaco : Gasly annonce la couleur https://t.co/0uHazMUtEp pic.twitter.com/twsC4xLL6G — le10sport (@le10sport) May 25, 2023

Perez, le «King of the Streets»

Sergio Perez est la terreur des circuits urbains. Le Mexicain a remporté cinq de ses six victoires en carrière en ville. La saison passée, c'est déjà lui qui l'avait emporté à Monaco. Cette saison, il a de nouveau brillé à Djeddah puis à Bakou, faisant honneur à sa réputation de « King of the Streets ». Et forcément, cela a de quoi inquiéter Max Verstappen. Le Néerlandais concède que son coéquipier est meilleur que lui sur ce type de tracé. Si Perez venait à l'emporter et que Verstappen finirait au-delà de la 4ème place, le Mexicain serait le nouveau leader du championnat du monde. Super Max peut trembler mais il pourrait être sauvé par Charles Leclerc qui court encore après sa première victoire à domicile et qui aura à coeur de briller devant son public, lui qui enchaine les désillusions sur le Rocher.



Tout commencera vendredi avec les deux premières séances d'essais libres à suivre sur Canal+ Sport , suivies de la troisième et dernière samedi sur la même chaine. Les choses sérieuses débuteront à 16h avec les qualifications à suivre sur Canal+ . Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 15h sur le chaine cryptée. Au programme, 260,286km de course, soit 78 tours de 3,337km chacuns, 19 virages, le tout dans un cadre idyllique et unique au monde.

Le programme complet