F1 : Leclerc va voler la vedette à Verstappen, il prévient tout le monde

En plein cœur de plusieurs rumeurs de transfert chez Mercedes, Charles Leclerc espère briller ce dimanche lors du Grand Prix de Monaco. Le Monégasque connaît un début de saison extrêmement compliqué, mais espère pouvoir performer à domicile. Ce dernier le reconnaît, ses chances de victoire seront accrues au vu du circuit très compliqué.

Hormis Sergio Perez existe-t-il aujourd’hui un seul pilote capable d’aller détrôner Max Verstappen ? Récemment, Christian Horner, directeur de Red Bull, déclarait qu’il était quasiment impossible pour l’écurie autrichienne de remporter l’intégralité des courses cette saison. Ce dimanche à Monaco, Ferrari et Charles Leclerc espèrent activement pouvoir compter sur le tracé compliqué afin de (enfin) pouvoir espérer l’emporter.

Charles Leclerc prévient : « La saison est encore longue »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Charles Leclerc s’est exprimé avec lucidité sur son début de saison raté. « C’est vrai que ça a été compliqué et notre position s’explique par nos résultats. Je ne vais pas refaire le film, mais les trois premières courses nous ont coûtés énormément de points. Petit à petit, on essaie de refaire notre retard. La saison est encore longue et c’est dans ces moments qu’il faut garder la tête haute et rester motivé. Avec un calendrier de 23 courses, tout est encore à jouer » , confie le Monégasque.

Leclerc veut briller à Monaco sur un tracé similaire à celui de Bakou