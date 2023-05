F1 : Max Verstappen prépare sa vengeance

Arnaud De Kanel

Max Verstappen s'apprête à disputer le 8ème Grand Prix de Monaco de sa carrière ce dimanche. Bien qu'il ait déjà triomphé en Principauté, le Néerlandais est beaucoup moins à l'aise dans les rues monégasques que sur d'autres pistes. Il se méfie énormément de ce tracé qui n'a pas pour habitude de lui sourire.

Cette fois-ci, les conditions météorologiques ne menacent pas la bonne tenue du Grand Prix de Monaco dont la 80ème édition sera disputée ce dimanche. Double champion du monde en titre et leader du championnat cette saison, Max Verstappen redoute la course monégasque et le Néerlandais sait de quoi il parle.

L'histoire tourmentée de Verstappen à Monaco

Max Verstappen connait par cœur les rues de Monaco car il y réside la majeure partie de l'année. Pour autant, lorsqu'il est au volant de sa monoplace, il n'affiche pas la même sérénité que sur d'autres tracés. Son histoire avec le GP de Monaco avait très mal débuté puisque pour ses deux premières participations en 2015 et 2016, il avait été contraint à l'abandon. Il aura fallu attendre 2021 pour enfin le voir monter sur le podium en Principauté. Cette année-là, c'est lui qui avait franchi la ligne d'arrivée en première position. En 2022, il était remonté sur la boite, en 3ème position. Autre fait rare pour un pilote de sa trempe, Verstappen n'a jamais réalisé de pole position à Monaco. Il entend bien prendre sa revanche ce week-end mais il n'exclut pas quelques surprises.

🇲🇨 Monaco, l'écrin idéal pour que Fernando Alonso décroche sa première victoire depuis 2013. 'Daghe' comme on dit sur le Rocher. #MonacoGP #Alonsohttps://t.co/yd0OEixIhB — Arnaud De Kanel (@arnauuudkl) May 26, 2023

«Je veux gagner»