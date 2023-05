F1 - GP de Monaco : Verstappen prêt à s'inscrire dans la légende

Jean de Teyssière

Ce dimanche, à 15h, débutera la 80ème édition du Grand Prix de Monaco. Une course mythique qui a contribué à faire la légende de la Formule 1. Max Verstappen a remporté la pole position et partira donc premier sur le Rocher pour tenter de décrocher une deuxième victoire dans sa carrière en Principauté. Mais avant le début de cette course, retour sur les dates et anecdotes qui ont fait la légende du Grand Prix de Monaco.

On approche doucement du centenaire puisque la première course à Monaco s'est déroulée en 1929. La genèse de l'évènement est encore plus lointaine puisqu'en 1890, des passionnés de bicyclettes fondent le « Sport Vélocipédique Monégasque. » Après de multiples changements de nom, c'est finalement sous l'impulsion du président de l’Automobile Club de Monaco, Anthony Noghès, que le rêve de voir un Grand Prix parcourir les 150 hectares de la Principauté voit le jour, bien aidé par le Prince de l'époque, Louis II et du Société des Bains de Mer, gérante du casino de Monte-Carlo. Ainsi, le 14 avril 1929 se déroule la première course et le premier tour, un tour d'honneur, est effectué par le Prince Pierre, père du futur Prince de Monaco : Rainier III. La course officielle sera remporté par William Grover-Williams au volant d'une Bugatti.

Une place parmi la Triple Couronne

Le Grand Prix de Monaco est un course mythique car elle fait partie de la Triple Couronne du sport automobile. Pour la remporter, il faut gagner lors du Grand Prix princier, lors des 500 miles d'Indianapolis et lors des 24h du Mans. Dans l'histoire, seul un pilote détient cette Triple Couronne : Graham Hill. Quintuple vainqueur du Grand Prix de Monaco en 1963, 1964, 1965, 1968 et 1969, le pilote britannique a également remporté la course d'Indianapolis en 1966 et les 24h du Mans en 1972. Seuls deux pilotes peuvent rejoindre Hill au palmarès : Juan Pablo Montoya, à qui il manque les 24h du Mans et Fernando Alonso, actuel pilote chez Aston Martin, qui n'a pas remporté les 500 miles d'Indianapolis.

1950, le premier Grand Prix de Monaco

Avec la création des championnats du monde de Formule 1 en 1950, le Grand Prix de Monaco est la deuxième course après celle de Silverstone, en Angleterre. Le premier vainqueur du Grand Prix de Monaco est donc la légende argentine Juan Manuel Fangio, au volant d'une Alfa Romeo. Puis, le décès du Prince Louis II ainsi que des problèmes économiques empêchent la tenue du Grand Prix en 1949 et entre 1951 et 1954. Avant de ne plus jamais quitter le calendrier de la F1.

1969 : Graham Hill écrit la légende

19 ans après le premier Grand Prix de Monaco en Formule 1, Graham Hill devient le premier pilote de l'histoire à remporter cinq fois le Grand Prix monégasque. Jusqu'à Ayrton Senna, personne n'avait réussi à approcher ce record, hormis le Français Alain Prost qui a remporté 4 courses dans sa carrière.

F1 : La menace Alonso se confirme pour Verstappen https://t.co/u6G7Hn0aqU pic.twitter.com/d0PVx7Tcnf — le10sport (@le10sport) May 28, 2023

1993 : Senna, à jamais le premier

L'année 1993 porte le sceau de Ayrton Senna. La légende brésilienne de la Formule 1, triple championne du monde, remporte cette année-là son cinquième Grand Prix de Monaco consécutif, le sixième en tout. 30 ans après, ce record tient toujours et devrait encore perdurer longtemps.

2015 : le triplé de Rosberg

L'ère Mercedes a aussi marqué de son empreinte le Grand Prix de Monaco. Durant les six titres de champion du monde de Lewis Hamilton avec Mercedes, le Britannique ne l'a remporté qu'une seule fois, en 2019. En 2013, 2014 et 2015, Nico Rosberg, le coéquipier de Lewis Hamilton s'impose trois fois de suite, pour la première fois depuis Ayrton Senna, qui avait réussi à gagner six fois consécutivement. Nico Rosberg a remporté le titre de champion du monde en 2016 mais cette année-là, c'est Lewis Hamilton qui remportera le GP de Monaco. Nico Rosberg fait partie du cercle très fermé des quatre pilotes à avoir réussi à réalisé le triplé à Monaco après Hill, Prost et Senna.

2020 : début de l'ère Red Bull ?

Pour la première fois depuis 65 ans, le Grand Prix de Monaco est annulé en 2020. La pandémie de Covid-19 a eu raison du championnat du monde 2020 de Formule 1. Depuis, deux pilotes Red Bull se sont imposés : Max Verstappen en 2021 et Sergio Pérez en 2022. Lors de ces deux victoires, Charles Leclerc était à chaque fois parti en pole position. A noter que le seul Monégasque à avoir remporté le circuit du Rocher se nomme Louis Chiron en 1931 au volant, évidemment, d'une Bugatti, mais la Formule 1 n'existait pas encore. Mais la forme actuelle de Red Bull laisse présager une belle domination dans les années à venir même on l'a vu, marquer l'histoire du Grand Prix de Monaco n'est pas chose aisée.