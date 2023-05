F1 : La menace Alonso se confirme pour Verstappen

Arnaud De Kanel

Au terme d'une séance de qualification complètement folle, Max Verstappen a signé la première pole position de sa carrière à Monaco. Le Néerlandais a devancé d'un cheveu Fernando Alonso qui confirme qu'il sera là pour jouer la gagne ce dimanche.

Il y a eu de l'action à Monaco samedi et ça n'est pas pour nous déplaire. Le 80ème Grand Prix de Monaco de l'histoire promet un sacré spectacle car cette grille est plus qu'alléchante. Max Verstappen partira devant Fernando Alonso. Sensation de la journée, Esteban Ocon partira en troisième position.

F1 : Leclerc reçoit une terrible nouvelle, des révélations tombent https://t.co/NziTKS2bjo pic.twitter.com/1lyJvxsr6s — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Alonso est bien là, Ocon crée la surprise, Leclerc maudit

Fernando Alonso avait annoncé que c'était l'occasion ou jamais pour lui de réaliser quelque chose de grand et il a tenu parole ! L'Espagnol a réalisé un tour sensationnel en Q3 et il a même espéré décrocher sa première pole depuis 2007 sur le Rocher avant que Max Verstappen ne vienne battre la marque de son ainé. Le Néerlandais était mal parti mais il a une nouvelle fois réalisé un troisième secteur de folie. Le double champion du monde en titre a touché le mur à trois reprises mais cela ne l'a pas empêché de décrocher la première pole de sa carrière à Monaco. Verstappen était sur une autre planète tandis que Charles Leclerc était bien sur Terre. Troisième temps à l'arrivée, le Monégasque a été reconnu coupable d'avoir gêné Lando Norris dans le tunnel et il a donc écopé d'une pénalité quelques heures plus tard. Le Monégasque partira 6ème. Cette sanction profite à Esteban Ocon qui partira depuis la 3ème position dimanche. L'autre surprise provient de Red Bull puisque Sergio Perez a raté le coche en finissant dans le mur. Tenant du titre en Principauté, le Mexicain est condamné à l'exploit pour limiter la casse.

La grille à Monaco

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - Fernando Alonso (Aston Martin)

3 - Esteban Ocon (Alpine)

4 - Carlos Sainz (Ferrari)

5 - Lewis Hamilton (Mercedes)

6 - Charles Leclerc (Ferrari)

7 - Pierre Gasly (Alpine)

8 - George Russell (Mercedes)

9 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10 - Lando Norris (McLaren)

11 - Oscar Piastri (McLaren)

12 - Nyck de Vries (AlphaTauri)

13 - Alex Albon (Williams)

14 - Lance Stroll (Aston Martin)

15 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16 - Logan Sargeant (Williams)

17 - Kevin Magnussen (Haas)

18 - Nico Hülkenberg (Haas)

19 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

20 - Sergio Perez (Red Bull)