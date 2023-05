F1 : Incroyable, Alonso lâche un coup de pression à Verstappen

Pierrick Levallet

Ce samedi, Fernando Alonso n'était pas loin de décrocher la pole position. Mais finalement, c'est bien Max Verstappen qui partira de la première place à Monaco ce dimanche. Néanmoins, le pilote d'Aston Martin n'a pas l'intention de lâcher l'affaire et compte bien mettre la pression au Néerlandais jusqu'au bout. L'Espagnol a même identifié un point faible de son adversaire, et il compte bien en profiter.

Sensation du début de saison, Fernando Alonso s’est néanmoins fait surprendre par Max Verstappen ce samedi lors de la séance de qualifications. La pole position a échappé à l’Espagnol, le Néerlandais l’ayant devancé de très peu. C’est bien le pilote de Red Bull qui partira de la première position à Monaco ce dimanche. Mais Fernando Alonso entend bien lui mettre la pression jusqu’au bout.

«On essaiera de gagner»

« J’ai attaqué autant que possible, quelle que soit la position dans laquelle on est, c’est ce qu’on pouvait faire de mieux. Je me sens bien, bien sûr la pole position est importante ici à Monaco, mais Max était plus rapide, ce qui est dommage. La première ligne ici est une grande réussite pour nous. Le troisième secteur était notre point faible mais on verra demain ce qu’on peut faire avec la stratégie et la météo, mais on essaiera de gagner » a expliqué le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Alonso a identifié un point faible de Verstappen