F1 : Coup de poker de Verstappen, il jubile

Pierrick Levallet

Ce samedi, Max Verstappen a pris une bonne option sur la victoire au Grand Prix de Monaco. Le Néerlandais a en effet décroché la pole position et partira donc de la première place ce dimanche. Le pilote de Red Bull a d'ailleurs avoué avoir tenté un grand pari pour obtenir ce résultat lors de la séance de qualifications.

Ce samedi, Max Verstappen s’est donné un bel avantage pour le GP de Monaco. Le pilote de Red Bull a décroché la pole position lors de la séance de qualifications, devant Fernando Alonso et Charles Leclerc. Le Néerlandais prend ainsi une bonne option sur la victoire ce dimanche, puisque les dépassements se font rares sur le circuit monégasque. Le double champion du monde a d’ailleurs avoué avoir fait un grand pari pendant la séance afin d’obtenir la première place.

«Il m’a fallu prendre tous les risques»

« Je savais que pour décrocher la pole, il faudrait emboîter toutes les pièces du puzzle au bon moment. Mais comme j’ai été un peu trop prudent en abordant le premier virage, il m’a fallu ensuite prendre tous les risques. Avec deux dixièmes de retard au deuxième secteur, je n’avais plus le choix. J’ai attaqué comme jamais en m’appuyant sur les barrières pour utiliser toute la largeur de la piste et cela a payé » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par F1i .

«Je vais rester calme et concentré»