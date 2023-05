F1 : Hamilton reprend confiance, danger pour Verstappen

Jean de Teyssière

Ce week-end aura lieu le Grand Prix de Monaco. Une course mythique, à l’affiche depuis 1950 qui a son lot de légendes. Qui l’écrira dimanche ? Max Verstappen et Red Bull semblent intouchables en ce début de saison avec notamment 5 victoires en autant de Grands Prix. Mais derrière, les écuries travaillent avec acharnement pour revenir à leur auteur, et Lewis Hamilton y croit.

Avec l’annulation du Grand Prix d’Émilie-Romagne pour cause d’intempéries, Mercedes ne verra ses modifications en course que ce week-end à Monaco. Modifications auxquelles croient Lewis Hamilton.

«L’équipe a une étoile polaire»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton, le pilote Mercedes évoque les modifications qui ont été apportées sur la W14, la monoplace de l’écurie allemande : « Avec les améliorations, il sera difficile de voir comment cela fonctionne sur ce type de piste. Mais j’espère que cela nous rapproche un peu plus de la tête. Je ne pense pas que nous nous battrons pour une victoire, nécessairement, mais j’espère que ce sera plus compétitif de notre côté. Le plus important, vraiment, c’est de valider notre travail ici et à Barcelone. L’année dernière, nous étions un peu perdus quant à la façon de résoudre le problème que nous avions. J’ai l’impression que l’équipe a maintenant une étoile polaire, elle sait exactement où aller et nous travaillons sur la façon d’y arriver. »

«En bonne voie pour rattraper les gars devant»