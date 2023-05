F1 : Hamilton se lâche sur le scandale Vinicius Jr

Thibault Morlain

Depuis quelques jours maintenant, le monde du football est secoué par un nouveau scandale raciste. Lors de la rencontre entre Valence et le Real Madrid, Vinicius Jr a encore une fois été victime d’insultes racistes. Une affaire qui a pris une incroyable ampleur avec énormément de soutiens pour le Brésilien à travers le monde. Et voilà que cela va même au-delà du football puisque Lewis Hamilton, pilote de Formule 1 très engagé notamment sur les questions de racisme, a lui aussi pris la parole à propos de ce qu’a vécu Vinicius Jr.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Vinicius Jr vit des moments très compliqués avec le Real Madrid. Si le Brésilien est l’un des meilleurs joueurs de Liga, il doit faire face à l’hostilité des supporters adverses. Et à plusieurs reprises, cela va au-delà de l’acceptable. Ça a encore été le cas face à Valence il y a quelques jours, une rencontre durant laquelle Vinicius Jr a reçu des menaces de mort et des insultes racistes. De quoi faire craquer le Madrilène, qui a lâché quelques larmes sur la pelouse. Un scandale qui a fait énormément réagir et de nombreux acteurs du monde du football sont montés au créneau pour défendre le joueur du Vinicius Jr. Mais cela va également au-delà du football…

« Cela me touche vraiment »

En marge du Grand Prix de Monaco, Lewis Hamilton a également pris position sur le scandale Vinicius Jr. Très engagé, le pilote Mercedes a expliqué, rapporté par Sky Sports : « C’est terrible de penser qu’en 2023, on voit toujours ces choses et qu’on entend ces choses. Cela me touche vraiment, ça me rappelle des émotions, des moments que j'ai vécus quand j’étais en Angleterre ou quand je faisais des courses en Italie, en France ou en Espagne. Ce que les gens disent peut être si blessant ».

« Il n’y a pas de place pour la discrimination dans la société aujourd’hui »