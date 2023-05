F1 - GP de Monaco : Gasly annonce la couleur

Benjamin Labrousse

Après un Grand Prix d’Imola finalement annulé, le monde de la Formule 1 reprend ses droits ce week-end. La 6ème manche du championnat du monde prend place sur le circuit de Monaco. Si Charles Leclerc (Ferrari) tentera de briller à domicile, c’est également le cas pour Pierre Gasly (Alpine). Le pilote français a tenu à rappeler la difficulté du circuit monégasque.

Lors de la dernière course à Miami, Alpine s’est clairement rassurée après un début de saison mitigée. En terminant respectivement 8 et 9ème, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont permis à l’écurie française d’inscrire 6 points importants concernant le classement constructeur. Ce dimanche à Monaco, les deux pilotes français vont devoir assurer lors des qualifications. Et pour cause, le résultat du Grand Prix monégasque est souvent déterminé par le placement sur la grille de départ.

F1 : Gasly s’en va, ça tourne au fiasco https://t.co/m7I9j9CAde pic.twitter.com/h66xqsxAMY — le10sport (@le10sport) May 14, 2023

Pierre Gasly a « hâte » de piloter à Monaco

Dans des propos relayés par l’AutoJournal , Pierre Gasly a livré ses premières impressions avant d’aborder cette course si prestigieuse aux yeux des pilotes. « J’ai vraiment hâte de courir à Monaco, car c’est l’un des défis les plus importants et les plus gratifiants de la saison pour nous, pilotes, confie Gasly. Sans Grand Prix de France au calendrier, c’est aussi la course la plus proche de la France cette année et le soutien des fans est toujours spécial à Monaco » , affirme la recrue de chez Alpine.

Aucune « marge d’erreur » possible à Monaco selon Gasly