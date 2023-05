F1 - Transferts : C’est confirmé, Ferrari se fait encore recaler

Arnaud De Kanel

Après une saison 2022 prometteuse où l'espace de plusieurs Grand Prix on a cru que Ferrari pourrait battre Red Bull, La Scuderia avait finalement rendu les armes, la faute à des erreurs de pilotage mais aussi de stratégie. Pour enfin faire tomber l'écurie autrichienne, les dirigeants de Ferrari ont tenté de recruter ce qui se fait de mieux dans le domaine de l'aérodynamisme, en vain.

La saison 2022 est déjà loin derrière pour Ferrari qui connaît un début d'exercice 2023 très délicat. Le retard face à Red Bull était presque comblé l'an passé et La Scuderia ambitionnait de redevenir championne du monde cette année, mais c'est bien mal parti. Piero Ferrari, le fils d'Enzo Ferrari, reconnaît les difficultés de son équipe et admet qu'il a tenté un coup de folie à l'intersaison en tentant de signer l'ingénieur le plus réputé du paddock.

«Nous avons besoin de spécialistes de l’extérieur»

« La saison n'a pas bien débuté. Mais j’avais peur que ce soit difficile. Nous devons juste nous débrouiller avec l’équipement dont nous disposons en ce moment. Le problème est qu’avec les limites budgétaires actuelles, il faut décider combien investir pour améliorer la situation actuelle sans compromettre le travail pour la voiture 2024. Nous devons être patients. Nous avons besoin de personnes avec des expériences différentes. Quand nous regardons l’histoire, quand nous avons vraiment apporté des changements à l’organisation et pris du personnel des autres équipes, les résultats ont été très visibles. Nous sommes bons pour certaines choses, mais pour d’autres, nous avons besoin de spécialistes de l’extérieur », a-t-il avoué dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Et ce spécialiste en question aurait pu être Adrian Newey mais le Britannique a préféré rester chez Red Bull.

«Adrian Newey nous a dit non»