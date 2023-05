F1 : Alpine en plein cauchemar, il sort du silence

Jean de Teyssière

Le début de saison d'Alpine en Formule 1 est loin de ce qui était imaginé pour l’écurie française. Malgré l’arrivée de Pierre Gasly, Alpine n’y arrive pas ce qui avait passablement énervé Laurent Rossi, le PDG de l’écurie française. Invité à réagir à cette sortie, Esteban Ocon n’a pas souhaité réagir mais a tenu à apporter son soutien aux membres de l’équipe.

Après cinq Grands Prix, Alpine se classe 6ème avec 14 points. Bien loin des objectifs affichés en début de saison de faire aussi bien voire mieux que la saison passée (Alpine avait terminé 4ème des constructeurs). Laurent Rossi, PDG d’Alpine avait poussé un gros coup de gueule et Esteban Ocon s’est exprimé à ce sujet..

Quand le PDG de Alpine dézingue son équipe

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Laurent Rossi, le PDG de Alpine était sorti de ses gonds au début du mois de mai : « Nous avons commencé la saison en retard par rapport à nos objectifs de développement. Nous manquions de performance par rapport à ce que nous voulions avoir pour consolider la quatrième place au championnat [de 2022]. Nous avons commis beaucoup d’erreurs, trop d’erreurs, au cours du week-end. Si l’on ajoute à cela une performance relativement faible et un manque d’excellence opérationnelle, on se retrouve dans une position difficile. L’année à venir s’annonce difficile. La saison est encore jeune. Je ne veux pas baisser les bras, mais certaines choses doivent changer. Nous devons continuer à renforcer l’équipe pour retrouver la performance. »

«Nous devons tous travailler ensemble»