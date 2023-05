F1 : Hamilton file chez Ferrari, Mercedes s'agace

Jean de Teyssière

Ce dimanche 28 mai a lieu le 80ème Grand Prix de Monaco. Un circuit mythique qui devrait tenir toutes ses promesses et qui verra Max Verstappen partir en pole position. Mais ce qui a agité récemment le paddock, ce sont les rumeurs de transfert concernant Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Agacé par ces bruits, Toto Wolff a tenu à mettre les points sur les i.

Et si la saison 2023 marquait la fin d'une ère ? Celle de Charles Leclerc, chez Ferrari depuis 2018 et celle encore plus importante et marquante de Lewis Hamilton avec Mercedes, depuis 2013... Pour le moment, rien ne semble figé même si des deux côtés, on commence à s'agacer.

« Nous avons conclu un pacte avec Lewis »

Toto Wolff, le directeur de Mercedes est revenu sur les rumeurs faisant état d'un possible départ de Lewis Hamilton à l'issue de son contrat, à la fin de l'année 2023. « Nous avons conclu un pacte avec Lewis et nous l’avons depuis de très nombreuses années. Nous ne parlons à aucun autre pilote avant d’avoir pris la décision de rester ensemble ou non, alors je n’ai jamais douté d’un millimètre qu’il a lui aussi respecté ce pacte et même qu’il y ait eu la moindre discussion », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par nextgen-auto.com .

« Le contrat est prêt depuis 10 ans »