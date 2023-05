F1 : Hamilton tente un énorme pari, c’est la douche froide

Pierrick Levallet

Ce samedi, Lewis Hamilton n'a signé que le sixième meilleur temps lors de la séance de qualifications. Le Britannique a pourtant tout essayé pour obtenir un meilleur résultat. Le pilote de Mercedes a d'ailleurs avoué avoir tenté un coup de poker pour améliorer ses performances. Mais son pari n'a pas payé, bien au contraire.

Alors que Max Verstappen a décroché la pole position, Lewis Hamilton n’a signé que le sixième meilleur temps. Le septuple champion du monde a été devancé par les deux Ferrari, Fernando Alonso et Esteban Ocon en plus du Néerlandais. Pire encore, Lewis Hamilton s'est crashé à la sortie du virage 5, mettant ainsi un terme à sa session plus tôt que prévu. Pourtant, les choses avaient l’air d’aller au sein de l’écurie allemande lors des séances d’essais libres. Néanmoins, Lewis Hamilton a avoué avoir tenté un coup de poker pour augmenter ses performances. Mais ce pari ne s’est pas avéré payant, au contraire.

«C’était une décision que j’avais prise contre le jugement de tout le monde»

« Les EL1 et EL2, c’était bon, une bonne progression aussi ce matin en EL3, je pense que c’était bien mais ensuite nous avons fait un changement en fin d’EL3 et ça n’était pas aussi bien. Au final c’était plus rapide dans le secteur intermédiaire, mais plus lent dans le premier et le dernier » a confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Je pense avoir été aussi vite que possible»