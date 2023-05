F1 : L’incroyable appel du pied en direct de Leclerc à Hamilton

Jean de Teyssière

En ce début de saison de Formule 1, Mercedes et Ferrari brillent plus dans rumeurs de transferts que sur les pistes. Respectivement 3ème et 4ème, les deux écuries pourraient s’échanger leur deux pilotes : Charles Leclerc et Lewis Hamilton. La question leur est souvent posée mais cette fois-ci, le pilote Ferrari semble s’être fait avoir tout seul…

L’heure du Grand Prix de Monaco approche et c’est une course particulièrement attendue par tous les pilotes. Ce vendredi ont lieu les essais libres avant les qualifications, samedi. À domicile, le Monégasque Charles Leclerc n’a jamais réussi à remporter cette course, malgré deux poles positions en 2021 et 2022. Et si c’était sa dernière course à Monaco en tant que pilote Ferrari ?

Quand Leclerc interpelle Hamilton

Lors de la traditionnelle conférence de presse avant la course, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Alex Albon, Lewis Hamilton et Charles Leclerc étaient présents pour répondre aux questions des journalistes. Et à la question : que recherchez-vous dans un coéquipier ? voici la réponse de Charles Leclerc, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Hello Lewis ! (rires) Je veux dire que j’aurai un coéquipier rapide, comme tout le monde. Nous sommes en Formule 1 et nous aimons nous battre contre les meilleurs. Mais cela ne veut pas dire que mon coéquipier n’est pas rapide. Carlos [Sainz] est un pilote extrêmement rapide. Je ne suis pas la personne qui fait ces choix. Alors oui, on verra bien. »

F1 : Leclerc prévient Red Bull, Verstappen peut trembler https://t.co/h2koLqZgyZ pic.twitter.com/MYdC4tS5jc — le10sport (@le10sport) May 26, 2023

«Lewis est un pilote incroyable»