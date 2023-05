F1 : Coup de poker signé Alonso, c’est la douche froide

Pierrick Levallet

Deuxième du Grand Prix de Monaco ce dimanche, Fernando Alonso espérait mieux sur la piste monégasque. Le pilote d'Aston Martin souhaitait notamment battre Max Verstappen et décrocher sa première victoire de l'année. L'Espagnol a d'ailleurs tenté un pari pour prendre le dessus sur le Néerlandais, mais son coup de poker ne s'est pas avéré payant.

Ce dimanche, Fernando Alonso aurait pu rafler la première victoire de sa saison. Sensationnel au volant de son Aston Martin, l’Espagnol est parti de la deuxième place lors du Grand Prix de Monaco. Mais finalement, le pilote de 41 ans n’a rien pu faire face à Max Verstappen. Décidément trop rapide, le Néerlandais n’a jamais été réellement inquiété par le double champion du monde. Fernando Alonso, qui a terminé deuxième, avoue d’ailleurs avoir tenté un pari dans sa stratégie qui ne s’est pas avéré payant sur la piste.

«Nous n'avions aucune chance»

« C'était difficile, nous avons choisi de partir en pneus durs, ce qui nous a fait perdre l'opportunité [de dépassement] au premier virage à cause de la courte distance [entre le départ et le point de freinage]. Nous avons joué la patience avec la stratégie, mais Max a très bien roulé avec les pneus mediums et a prolongé son premier relais, donc nous n'avions aucune chance » a confié le pilote d’Aston Martin dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Max était plus rapide que nous»