F1 : Alonso meilleur qu'Hamilton ? Verstappen balance

Jean de Teyssière

Max Verstappen et Red Bull sont en train d'écraser le championnat du monde de Formule 1. Après six courses, l'écurie autrichienne a remporté six Grands Prix et arrivent en Espagne avec 100% de confiance. C'est donc un Max Verstappen à l'aise qui s'est autorisé la comparaison entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso, les deux doyens du paddock en estimant que Fernando Alonso était légèrement meilleur que le Britannique.

L'un à 41 ans, l'autre 38 ans. Fernando Alonso est le plus vieux pilote cette saison et impressionne, ayant réussi par quatre fois à monter sur la troisième marche du podium et il a même terminé deuxième à Monaco la semaine dernière. Pour Lewis Hamilton, qui a remporté cinq titres de champion du monde de plus que Fernando Alonso, c'est plus compliqué en ce moment puisqu'il n'a plus gagné de course depuis 2021. Max Verstappen a décidé d'arbitrer ce duel de vieux briscards en dévoilant qui était pour lui le plus fort entre les deux.

« Fernando remarque davantage de choses »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Max Verstappen a philosophé sur la manière dont Fernando Alonso pouvait être encore si performant à son âge (41 ans) : « J'aime à penser que le fait d’avoir une capacité supplémentaire est un grand avantage en F1. On ne peut pas entraîner ce genre de choses. Seuls quelques pilotes en sont dotés. Je peux ressentir, dans sa manière de piloter et d’opérer la voiture, que Fernando remarque davantage de choses, qu’il a cette capacité supplémentaire, il pilote à la limite tout en pensant à d’autres choses. Par exemple, vous parlez avec votre ingénieur et vous entendez aussi qu’on parle d’un arrêt au stand à venir chez Ferrari. Si vous êtes entièrement concentré sur votre pilotage, vous ne l’entendrez probablement pas parce que vous êtes entièrement concentré sur sa voix. »

F1 : Incroyable, Hamilton va sécher une course pour Tom Cruise https://t.co/LIAE6VbKnm pic.twitter.com/GIHILPZtN2 — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Hamilton moins bon qu'Alonso selon Verstappen