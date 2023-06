F1 : Alerte pour Verstappen, Alonso réclame du lourd

Pierrick Levallet

Sensation du début d'année 2023, Fernando Alonso continue d'impressionner au volant de son Aston Martin. Deuxième à Monaco, il pointe à la troisième place du classement général. L'Espagnol entend bien venir concurrencer Max Verstappen au cours de la saison. De ce fait, il a invité Aston Martin à accélérer les choses dans le développement de sa voiture.

En fin de saison dernière, Fernando Alonso faisait un pari incroyable. Alors que son contrat avec Alpine allait expirer, l’Espagnol a décidé de s’engager chez Aston Martin, pourtant septième au classement constructeur. Mais le pilote de 41 ans a eu le nez fin. En effet, l’écurie britannique a surpris tout le monde en ce début de saison. Après des essais hivernaux particulièrement concluants, Aston Martin s’est retrouvée avec l’une des voitures les plus performantes. Résultat, Fernando Alonso pointe à la troisième place du classement général, derrière Sergio Pérez et Max Verstappen. Toutefois, l’Espagnol a invité son équipe à accélérer le développement de sa monoplace.

«Nous essayons de garder le rythme avec les meilleures équipes»

« Nous avons de nouvelles pièces. Je ne sais pas exactement quoi, vous le verrez sur les documents que la FIA publie. Je pense que nous aurons un aileron avant et quelques autres modifications. Nous apportons toujours de nouvelles pièces à la voiture. Certaines d’entre elles sont juste spécifiques au circuit. Parfois, c’est juste une amélioration globale de la voiture. Je suis content de la façon dont nous abordons chaque course, il y a toujours quelque chose de nouveau sur notre voiture. Nous essayons de garder le rythme avec les meilleures équipes » a d’abord expliqué le pilote d’Aston Martin à quelques jours du Grand Prix d’Espagne, dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Il faut encore accélérer les choses»